«الهلال» يسيّر عيادة طبية إلى «الغريبة» بالتحيتا

بسام عبدالسلام (عدن)

سيرتّ هيئة الهلال الإماراتي عيادة طبية متنقلة إلى أهالي قرية «الغريبة» بمديرية التحيتا، وذلك في إطار جولاتها الميدانية بين القرى النائية ومخيمات النزوح بمحافظة الحديدة.

وجاء وصول العيادة إلى القرية تلبية للمناشدات التي أطلقها الأهالي من أجل إيصال الخدمات الطبية إلى منطقتهم النائية التي تفتقر لأبسط الخدمات الصحية.

وأشار منسقون تابعون للهلال الأحمر الإماراتي إلى أن العيادة وصلت إلى قرية «الغريبة» ضمن الزيارات المتواصلة التي تقوم بها العيادات الطبية المتنقلة التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، والتي تجوب قرى ومناطق ومخيمات النزوح على امتداد الساحل الغربي في اليمن، مشيرين إلى أن الطاقم الطبي في العيادة استقبل عشرات الحالات المرضية من النساء والأطفال وكبار السن وتمت معاينتهم وتقديم الخدمات الطبية والأدوية المجانية لهم للتخفيف من معاناتهم.

وأكد القائمون على العيادات الطبية التابعة للهيئة في الساحل الغربي أن هذه المبادرة أسهمت في إيصال الرعاية الصحية اللازمة إلى الكثير من المناطق والقرى النائية ومخيمات النزوح التي تفتقر إلى المراكز الصحية، ولا يستطيع أهلها التنقل والوصول إلى المستشفيات في مراكز المديريات الرئيسة بالساحل الغربي.

وأضافوا أن الطواقم الطبية أسهمت في رفع المعاناة عن الكثيرين من المرضى الذين يعيشون في ظروف صعبة في ظل الحرب الدائرة باليمن.

بدورهم، عبر الأهالي عن تقديرهم وشكرهم للاستجابة الإنسانية الطارئة التي تبنتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في إيصال المساعدة الصحية إلى قريتهم المحرومة من الكثير من الخدمات الأساسية، مشيرين إلى أن الهلال الأحمر الإماراتي أول المنظمات الإغاثية التي سارعت إلى تقديم المساعدات الإنسانية والإيوائية والصحية وتلمس احتياجاتهم الضرورية عقب تحرير مناطقهم من سيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية.