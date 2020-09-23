«ميليشيات الحوثي» تمنع «الأغذية العالمي» من توزيع المساعدات في الجوف

صنعاء (وكالات)

أوقف برنامج الأغذية العالمي توزيع المساعدات الإغاثية المخصصة لآلاف المستفيدين بمحافظة الجوف بسبب اشتراط ميليشيات الحوثي الإرهابية استقطاع نصف الكمية للسماح بعملية التوزيع. وقالت مصادر محلية بالجوف إن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أوقف صرف الإغاثة لنحو ألف أسرة في مديرية المتون بسبب تدخلات ما يسمى بـ«المجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية» التابع للميليشيات الحوثية.

وأوضحت أن «مجلس التنسيق» الحوثي اشترط استقطاع نصف المواد الغذائية المخصصة لكل أسرة مستفيدة من النازحين والقاطنين مقابل منح البرنامج الأممي ترخيص النزول لصرف الإغاثة. وأشارت إلى أن السلة الغذائية المخصصة لكل أسرة تتكون من: 75 كيلوجرام دقيق، 8 لترات زيت، 3 كيلوجرامات سكر، 1كيلو ملح، وبازلاء.

وأضافت المصادر أنه أمام هذه التدخلات الحوثية، أبلغ برنامج الأغذية المستفيدين عبر مندوبيه بإيقاف صرف الإغاثة حتى إشعار آخر، في ظل تخوف الأهالي من إلغاء عملية الصرف جراء تعنت الميليشيات التي لا تبالي بمعاناتهم.

وتشكو المنظمات الإغاثية من تدخلات ميليشيات الحوثي بعملها الذي يصل إلى نهب المساعدات الإغاثية المخصصة لملايين اليمنيين المحتاجين، وتحويلها لتمويل أنشطتها المسلحة.