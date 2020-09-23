فرنسا: لا دعم مالياً للبنان دون إصلاحات

بيروت (وكالات)

دعت فرنسا المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط قوية لدفع المسؤولين اللبنانيين إلى تشكيل حكومة جديدة، مؤكدةً أنه لن يكون هناك دعم مالي للبنان دون إصلاحات، فيما دعت الجامعة العربية إلى عدم تحويل لبنان إلى مسرح لصراعات إقليمية أو ساحة لتصفية الحسابات.

ودعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أمس، المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط قوية لدفع المسؤولين اللبنانيين إلى تشكيل حكومة. وقال لودريان خلال اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنه: «لن يكون هناك دعم مالي للبنان دون إصلاحات».

ومن جهتها حثت مجموعة الدعم الدولية للبنان الزعماء السياسيين في لبنان على التكاتف لتشكيل حكومة. وقالت المجموعة التي تشمل الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، في بيان بعد الاجتماع، إنه «حث أعضاء مجموعة الدعم الدولية للبنان الزعماء على التكاتف لدعم تشكيل حكومة في الوقت المناسب تكون قادرة على تحقيق التطلعات المشروعة التي عبر عنها الشعب اللبناني».

ولم ينجح السياسيون اللبنانيون في الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة رغم الوعود التي قطعوها في الأول من الشهر الجاري للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتسوية الملف خلال 15 يوماً، وتعثر تشكيل الحكومة بسبب خلافات حول توزيع حقائب وزارية.

بدوره، قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية إنه يجب ألا يكون لبنان مسرحاً لصراعات إقليمية أو ساحة لتصفية حسابات لا تأخذ الشعب اللبناني في الاعتبار، وإنما تهدف إلى تحقيقِ أجنداتٍ تتجاوز لبنان وتُعرضه للخطر وتُوتِّر علاقاتِه مع أصدقائه، مؤكداً أن النأي بالنفس عن التجاذبات الإقليمية فيه حماية للبنان. وأضاف أبو الغيظ في كلمة له خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة دعم لبنان، أن لبنان البلدَ المؤسس في الجامعة العربية منذ نشأتها، استطاع أن يتجاوز محناً وعثرات محافظاً على شخصيته الفريدة، وانفتاحه الفذ على الآخرين، داعياً الجميع للوقوف بجانب لبنان، وقادة لبنان وسياسييه أن يكونوا عند مستوى تطلعات شعبهم العظيم. وأشار أبو الغيط إلى أن الحفاظ على هذا الزخم الدولي المساند للبنان، والذي تولد بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس، يُعد أمراً حيوياً في المرحلة المقبلة.

أديب: حريصون على حكومة كفاءات

أكد رئيس الحكومة مصطفى أديب حرصه على تشكيل حكومة مهمة ترضي جميع اللبنانيين، وتعمل على تنفيذ ما جاء في المبادرة الفرنسية من إصلاحات اقتصادية ومالية ونقدية وافقت عليها جميع الأطراف.

وقال أديب في بيان: إن «أديب آلى على نفسه التزام الصمت طيلة هذه الفترة من عملية تشكيل الحكومة، تحسساً منه بالمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقه ومن أجل الوصول إلى تقديم تشكيلة بالتشاور مع رئيس الجمهورية ضمن الأطر الدستورية، تساعد اللبنانيين على وضع حد لآلامهم اليومية». وأكد رئيس الحكومة المكلف مجدداً التزامه الثوابت التي أطلقها في أن تكون الحكومة من ذوي الاختصاص وأصحاب الكفاءة القادرين على نيل ثقة الداخل، كما هو الحال في المجتمعين العربي والدولي، لأن من شأن ذلك أن يفتح الباب أمام حصول لبنان على الدعم الخارجي الضروري لانتشال الاقتصاد من الغرق.