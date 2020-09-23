الاتحاد الأوروبي يعزز الأمن الغذائي للسوريين في الأردن

جمال إبراهيم (عمّان)

أُطلق في عمّان أمس، مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي لتعزيز الأمن الغذائي لأكثر من 260 ألف أردني ولاجئ سوري بتكلفة 25 مليون دولار. وينفذ المشروع منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الغذاء العالمي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابعين للأمم المتحدة بالشراكة مع وزارة الزراعة الأردنية.

وقال وزير الزراعة الأردني صالح الخرابشة في تصريح لـ«الاتحاد» إنه: «في ظل هذه الأوضاع كان لا بد من تحليل التحديات ومواطن القوة في القطاع الزراعي وإعادة بناء السياسات لتحويل التحديات إلى فرص لتنمية وتطوير القطاع». وأضاف أنه: «بناء على ما سبق أقرت الحكومة الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية 2020 - 2025 والتي حددت أولويات المرحلة القادمة وتبنت البرامج والإجراءات التي تساعد القطاع الزراعي في المنعة لمواجهة الأزمات الحالية والمستقبلية».

وينفذ المشروع على مدار ثلاث سنوات عبر الصندوق الائتماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي استجابة للأزمة السورية، ويهدف المشروع إلى معالجة بعض آثار الأزمة السورية من خلال دعم قطاع الزراعة.