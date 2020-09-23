الجيش الوطني لليبي يقتل قائداً كبيراً في تنظيم داعش الإرهابي

أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، الأربعاء، أنه قتل قائداً كبيراً في تنظيم داعش الإرهابي.

وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري إن الإرهابي أبو معاذ العراقي، الذي يقدم نفسه بأنه قائد ما يعرف بتنظيم داعش الإرهابي في شمال أفريقيا قتل خلال غارة بمدينة سبها الصحراوية الجنوبية الليبية هذا الشهر.

وأوضح المسماري أن العراقي كان من بين تسعة مسلحين قتلوا خلال الغارة لكن لم يتم التعرف على هويته إلا بعد ذلك.

ويشن الجيش الوطني الليبي عمليات عسكرية تستهدف الجماعات الإرهابية التي تعبث بأمن واستقرار ليبيا.