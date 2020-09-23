4 دول تجدد مطالبتها بمقعد دائم في مجلس الأمن الدولي

جددت ألمانيا والهند واليابان والبرازيل، اليوم الأربعاء، طلبها الحصول على مقاعد دائمة في مجلس الأمن الدولي.

ورفع وزراء خارجية الدول الأربع طلبهم عقب اجتماع افتراضي بسبب وباء كوفيد-19 على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة التي انطلقت دورتها الخامسة والسبعون أمس الثلاثاء افتراضيا.

وأعلن الوزراء، في بيان مشترك عقب اجتماعهم، "نعرب عن التزامنا ببث الروح مجدداً في محادثات إصلاح مجلس الأمن".

وأضافوا "عالم اليوم مختلف جداً عما كان عليه حينما تأسست الأمم المتحدة قبل 75 عاماً. توجد دول أكثر الآن، وسكان أكثر، وتحديات أكبر، لكن أيضاً حلول إضافية".

وتابع البيان "الطريقة الوحيدة لمنع تحول مجلس الأمن إلى جهاز عفا عليه الزمن هي عبر إصلاحه".

وقدمت الدول الأربع، منذ العام 2005، طلباً بتوسيع عدد المقاعد الدائمة في مجلس الأمن.

وتملك الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس (روسيا، فرنسا، الصين، بريطانيا، الولايات المتحدة) حق النقض (الفيتو) على قرارات الجهاز الذي يعد الأكثر قوة عالمياً.

لكن الدول الأربع لم تحقق تقدماً كبيراً في مسعاها وسط تردد القوى الخمس الكبرى واعتراضات دول أخرى على بعض الترشيحات المطروحة للعضوية الدائمة.

وتشغل ألمانيا حالياً مقعد عضو غير دائم منتخب في المجلس ولا تملك حق الفيتو فيما تنضم الهند إليه بشكل مماثل في نوفمبر المقبل.