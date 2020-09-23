28 قتيلاً بانفجار صهريج ينقل الغاز في نيجيريا

لقي 28 شخصاً على الأقل حتفهم، اليوم الأربعاء، عندما انفجرت عربة صهريج لنقل الغاز في نيجيريا.

وقال مسؤول في وكالة السلامة على الطرق في نيجيريا إن الحدث، الذي وقع في ولاية "كوجي" بوسط البلاد، تسبب في اندلاع حريق.

وأضاف بيسي كاظم، المتحدث باسم المؤسسة الاتحادية للسلامة على الطرق أن تسعة أطفال كانوا بين ضحايا الحادث الذي وقع أمام محطة للتزود بالوقود على طريق سريع في الولاية.

وقال حاكم الولاية يحيى بيلو، في بيان، إن الحادث، الذي وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، أدى إلى خسائر في الأرواح ودمر العديد من المركبات والممتلكات وأشياء ثمينة أخرى في الحريق.