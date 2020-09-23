بريطانيا تسجل أكثر من 6 آلاف إصابة جديدة بـ«كورونا»

سجلت بريطانيا، اليوم الأربعاء، أكثر من 6178 حالة جديدة بكوفيد-19 ما يؤكد تفشي الفيروس بقوة مجدداً في البلاد الأكثر تضرراً بالوباء في أوروبا مع تسجيل نحو 42 ألف وفاة.

وترفع هذه الحالات عدد المصابين بالفيروس إلى 409,729 منذ بدء تفشيه وفقاً لأرقام نشرتها الأربعاء وزارة الصحة.

وسجلت 37 وفاة جديدة ما يرفع إلى 41825 عدد الأشخاص الذين توفوا خلال 28 يوماً من تأكيد إصابتهم.

ولمواجهة عودة تفشي الفيروس أعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون الثلاثاء عن قيود جديدة مع إغلاق الحانات والمطاعم في العاشرة مساء اعتبارا من الخميس.

وبعد حث البريطانيين على العودة إلى مراكز العمل لتحريك عجلة الاقتصاد عدلت الحكومة موقفها وطلبت منهم العمل عن بعد إذا أمكن.

وكثفت البلاد في الأسابيع الماضية القيود المحلية لأن الحكومة تأمل ألا تضطر للعودة إلى فرض عزل تكون عواقبه مدمرة على اقتصاد تأثر أصلاً بتدابير العزل خلال الموجة الأولى من الإصابات.



