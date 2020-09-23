وفد إسرائيلي يزور البحرين

المنامة (الاتحاد)

أجرى وفد إسرائيلي محادثات رسمية في البحرين، أمس، وهي الأولى من نوعها للبلاد منذ أن وقعت البحرين «إعلان تأييد السلام» مع إسرائيل الأسبوع الماضي. وأفاد مصدر مسؤول بأن جلسة مباحثات أجريت في المنامة مع وفد رسمي إسرائيلي تم خلالها بحث مجالات التعاون في إطار إعلان تأييد السلام بين البلدين، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين «بنا».

وفي منتصف الشهر الجاري، وقعت دولة الإمارات معاهدة السلام مع إسرائيل، التي وقعت بدورها إعلان تأييد السلام مع البحرين، في البيت الأبيض، لإقامة علاقات اعتيادية بشكل كامل.