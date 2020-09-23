بحث عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين اليوم

عمان (أ ف ب)

يُعقد في عمان، اليوم، اجتماع يضم وزراء خارجية الأردن ومصر وفرنسا وألمانيا وممثل الاتحاد الأوروبي، لبحث سبل دعم عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، حسبما أفادت وزارة الخارجية الأردنية في بيان أمس.

وقالت الوزارة: «إن وزراء خارجية الأردن ومصر وفرنسا وألمانيا وممثل الاتحاد الأوروبي سيعقدون في عمان اجتماعاً، لبحث سبل دعم العملية السلمية في الشرق الأوسط، باتجاه التوصل لسلام عادل وشامل ودائم في المنطقة».

وأشارت إلى أنه «الاجتماع الثالث من نوعه، إذ عُقد الأول في ميونيخ في شهر فبراير 2020، والثاني في يوليو الماضي عبر آلية الاتصال المرئي».

وتوقفت مفاوضات السلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني عام 2014. ورفض الفلسطينيون مبادرات الإدارة الأميركية. ويطالب الفلسطينيون بإقامة دولتهم المستقبلية على أساس حدود عام 1967.