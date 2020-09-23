مقتل 4 محكومين بالإعدام بعد محاولتهم الهرب من سجن في مصر

أعلنت السلطات المصرية، اليوم الأربعاء، مقتل أربعة سجناء محكوم عليهم بالإعدام إثر محاولتهم الهروب من داخل سجن في جنوب العاصمة القاهرة، ما أسفر أيضاً عن استشهاد ثلاثة شرطيين أثناء التصدي لهم.

وقالت وزارة الداخلية المصرية، في بيان، إن «أربعة من المحكوم عليهم بالإعدام والمودعين بحجز الإعدام بسجن طره حاولوا الهروب من داخل السجن صباح اليوم».

وأضاف البيان «تصدت لهم قوة التأمين، ما أسفر عن استشهاد ضابطين وفرد شرطة ومصرع المحكوم عليهم الأربعة».

وقال مسؤول أمني، فضل عدم الكشف عن اسمه، إن الأربعة كانوا مدانين في قضايا «إرهاب».

وكانت منظمات إرهابية تنفذ تفجيرات إرهابية في محافظة سيناء، إلا أن الجيش المصري تصدى لها بقوة ونجح في القضاء عليها.