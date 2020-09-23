بريطانيا تنظم تجارب إصابة متطوعين بكورونا لتقييم فعالية اللقاحات

نقلت وسائل إعلام، اليوم الأربعاء، أن بريطانيا ستستضيف تجارب سريرية، يُصاب خلالها المتطوعون عمداً بفيروس كورونا المستجد، لتقييم فعالية اللقاحات التجريبية.

وقال تقرير، نقلته صحيفة «فايننشال تايمز» عن مشاركين في المشروع الممول من قبل الحكومة، إن من المتوقع أن تبدأ التجارب في يناير المقبل، في منشأة للحجر الصحي في العاصمة البريطانية لندن.

وأفادت الصحيفة بأنه سيجري تحصين المتطوعين أولاً بلقاح، ثم يتلقون لاحقاً جرعة التحدي من الفيروس.

إلا أن التقرير لم يذكر اسم اللقاح الذي سيُختبر في المشروع.

ويجري الآن تطوير أكثر من 100 لقاح في مراحل مختلفة. لكن نحو عشرة فقط دخلت مرحلة التجارب السريرية على البشر، وهي المرحلة الثالثة والأخيرة قبل الترخيص لتوزيع وتسويق اللقاح على نطاق واسع.