فرنسا تمنح الآباء الجدد إجازة أبوة إلزامية 7 أيام

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، أن الآباء الفرنسيين الجدد سوف يضطرون قريباً إلى الحصول على إجازة أبوة إلزامية، مدتها سبعة أيام.

وقال ماكرون في مقطع فيديو نُشر على إنستجرام، إن إجمالي إجازة الآباء الجدد سوف تزيد من 14 يوماً إلى شهر واحد.

وذكر الرئيس أن القرار كان «أولاً وقبل كل شيء خطوة لصالح المساواة بين المرأة والرجل».

وأضاف: «عندما يصل طفل إلى العالم، لا يوجد سبب يجعل الأم وحدها هي التي تعتني به».

وقال ماكرون: إنه من المهم أن يكون هناك تقاسم أكثر تكافؤاً للمهام «من اليوم الأول»، مضيفاً أن المساواة بين الجنسين كانت «السبب الرئيسي لولايتي التي تمتد لخمس سنوات، ونحن نواصل إحراز تقدم».



