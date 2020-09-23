31 مليون إصابة ونحو مليون وفاة جراء كورونا في العالم

أودى وباء فيروس كورونا المستجد بحياة ما لا يقل عن 971,677 شخصاً في جميع أنحاء العالم، منذ ظهوره في نهاية ديسمبر 2019، وفقا لتقرير أعد استناداً إلى مصادر رسمية، اليوم الأربعاء، في الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش.

وشُخصت أكثر من 31,6 مليون إصابة رسمياً في أرجاء العالم.

وبقيت الولايات المتحدة أول بلد من حيث عدد الوفيات جراء الوباء، وسجلت 200,818 وفاة. وتأتي البرازيل مع 138,108 وفاة، ثم الهند (90020)، فالمكسيك (74,348)، ثم المملكة المتحدة (41825).

أصاب فيروس كورونا المستجد أكثر من 5 ملايين شخص في أوروبا منذ ظهور الحالات الأولى في الصين في نهاية 2019.

وشهدت إسبانيا انخفاضاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 17,8% في الربع الثاني، مقارنةً بالربع الأول من السنة، وهو انهيار في النمو بسبب الإغلاق الذي يهدف إلى احتواء الوباء.

وأعلنت مجموعة «فوجيفيلم» اليابانية، اليوم الأربعاء، أن عقارها «أفيغان» المرخص به بالفعل للاستخدام في الحالات الشديدة من الإنفلونزا، سمح بتخفيض «مهم من الناحية الإحصائية» في وقت شفاء مرضى مصابين بفيروس كورونا المستجد، خلال تجربة سريرية أجريت في اليابان.