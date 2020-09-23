السعودية تسجل 561 إصابة جديدة بـ«كورونا» و27 وفاة

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء، تسجيل 27 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 4569 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل 561 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 331 ألفاً و359 حالة.

ولفتت إلى تسجيل 1102 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 313 ألفاً و786 شخصاً.