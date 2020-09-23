«العمل الدولية»: «كورونا» تقلص الدخل من العمل عالمياً بنحو 10%

قالت منظمة العمل الدولية، اليوم الأربعاء: إن الدخل من العمل انخفض بحسب تقديراتها نحو 10.7 بالمائة حول العالم، أو بواقع 3.5 تريليون دولار في أول تسعة أشهر من 2020، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وذكرت أن الرقم، الذي لا يشمل دعم الدخل الذي قدمته الحكومات لتعويض إغلاق أماكن عمل خلال الجائحة، يعادل 5.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في أول تسعة أشهر من عام 2019.

وذكرت المنظمة في تقريرها السادس عن تأثير الجائحة علي عالم العمل: «يستمر إغلاق أماكن عمل في إحداث اضطراب بسوق العمل في أنحاء العالم، ما يؤدي لفقد ساعات عمل أعلى من تقديرات سابقة».

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة: إن العمال في الاقتصادات النامية والناشئة، لا سيما العمالة غير الرسمية، تأثروا على نطاق أوسع من الأزمات السابقة، وأوضحت أن التراجع في أعداد العاملات أكبر منه من العمال.

ففي الربع الثاني فقط، تشير التقديرات المعدلة لفقد 17.3 بالمائة من ساعات العمل عالمياً، ما يوازي 495 مليون وظيفة بدوام كامل، مقابل تقديرات سابقة عند 14 بالمئة، ما يعادل 400 مليون وظيفة حسب التقرير.

وأضاف التقرير، أن من المتوقع أن تبلغ ساعات العمل الضائعة 12.1 بالمئة في الربع الثالث ما يوازي 345 مليون وظيفة.

وأضاف: «علاوة على ذلك، التوقعات المعدلة للربع الأخير، تشير إلى آفاق أكثر قتامة عن التقديرات السابقة».

وتابع: أن الفاقد في ساعات العمل في الربع الأخير من عام 2020، يتوقع أن يصل إلى 8.6 بالمائة، ما يوازي 254 مليون وظيفة بدوام كامل مقارنة بها قبل عام.



