مسؤول روسي: تطعيم معظم سكان روسيا بلقاح «كورونا» خلال 12 شهراً

قال مسؤول صحي روسي، إنه سيكون من الممكن تطعيم معظم سكان روسيا بلقاح ضد كوفيد- 19 في غضون 9-12 شهراً، فيما أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم، تسجيل 6431 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، و150 حالة وفاة، ما يمثل ارتفاعاً في عدد الإصابات ولليوم الخامس على التوالي فوق مستوى 6 آلاف إصابة وانخفاضاً طفيفاً في الوفيات، مقارنة مع معدلات أمس 6215 إصابة و160 وفاة.

وأكد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - أنه بتسجيل هذا العدد الجديد من الإصابات والوفيات، يصبح إجمالي عدد حالات «كوفيد-19» مليوناً و122241 إصابة، وحصيلة ضحايا الفيروس 19799 حالة وفاة، مع تماثل 5750 مرضى للشفاء خلال اليوم الماضي، ليصبح مجموع المتعافين 923699 شخصاً وبقاء 178743 حالة نشطة، ما يمثل ارتفاعا بـ531 حالة نشطة منذ يوم أمس، لافتاً إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 24.2% من المرضى الجدد، بالإضافة إلى إجراء أكثر من 43.6 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا.

وأعلن مدير مركز غامالي لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة بوزارة الصحة الروسية، ألكسندر غينتسبورغ، أنه بحلول نوفمبر القادم، من المقرر إنتاج 5-6 ملايين جرعة من اللقاح الخاص بفيروس كورونا المستجد، وفي غضون 9-12 شهراً، سيكون من الممكن تطعيم معظم سكان روسيا.

وكان كيريل دميترييف، رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، قد صرح في وقت سابق، أن الصندوق تلقى طلبات من أكثر من 20 دولة من دول العالم لشراء مليار جرعة من اللقاح الروسي ضد «كوفيد- 19».، مشيراً إلى أن روسيا وافقت على إنتاج هذا اللقاح في خمس دول، والطاقات المتاحة تغطي الفرصة لإنتاج 500 مليون جرعة في السنة.



