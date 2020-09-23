روسيا تسجل 6431 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت روسيا، اليوم الأربعاء، 6431 بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وهو أكبر عدد للإصابات المسجلة منذ 13 يوليو.

وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى مليون و122241 إصابة وهو رابع أعلى حصيلة في العالم.

وأعلنت السلطات أيضاً عن 150 حالة وفاة بالمرض خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مما يرفع الإجمالي إلى 19799 في البلد الذي يبلغ تعداد سكانه حوالي 144 مليون نسمة.