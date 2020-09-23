إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 6ر31 مليون حالة

أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم تجاوز 6ر31 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 31 مليونا و 600 ألف و 754 حالة.

كما أظهرت أن عدد الوفيات بلغ 970 ألفا و 857 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وكولومبيا وبيرو والمكسيك وإسبانيا وجنوب أفريقيا والأرجنتين وفرنسا وتشيلي وإيران والمملكة المتحدة وبنجلاديش.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.