إعصار "دولفين" يقترب من اليابان ويهدد بعواصف عنيفة

يقترب الإعصار دولفين مصحوباً بأمطار غزيرة ورياح خطيرة من الجزيرة الرئيسية في اليابان على نحو بطيء اليوم الأربعاء.

وحذرت السلطات المختصة بالطقس من إمكانية حدوث فيضانات وانهيارات طينية وارتفاع منسوب مياه الأنهار في شرق وشمال شرق اليابان، حيث يتوقع أن يحاصر الإعصار طوكيو والمناطق المحيطة غداً الخميس.

ويبعد مركز العاصفة حوالي 230 كيلومتراًَ جنوب غرب جزيرة هاتشيجو ، جنوب طوكيو ، حتى الظهر (0300 بتوقيت جرينتش)، لتتجه صوب شمال شرق البلاد بسرعة 20 كيلومتراً في الساعة، مع رياح شدتها القصوى تبلغ 108 كيلومترات في الساعة إلى جانب هبات من الرياح سرعتها 162 كيلومتراً في الساعة، بحسب وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.