البرازيل تسجل 33536 إصابة جديدة بكورونا و836 وفاة

قالت وزارة الصحة البرازيلية، إنها سجلت 33536 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة بالإضافة إلى 836 وفاة بسبب المرض.

ووفقاً لبيانات الوزارة، فقد سجلت البرازيل أكثر من 4.59 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ بدء التفشي بينما ارتفع عدد الوفيات الرسمي إلى 138108.