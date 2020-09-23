ترامب: لو لم نتصرف صحيحاً لكان لدينا 5ر2 مليون وفاة بكورونا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة كانت ستسجل 5ر2 مليون وفاة بسبب فيروس كورونا، مع تخطي البلاد لحاجز ال 200 ألف وفاة.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض الثلاثاء عندما سئل عن عدد الوفيات: "أعتقد أنه أمر مخز، إذا لم نتصرف بالشكل الصحيح، لكان لدينا 5ر2 مليون وفاة".

وتجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة 200 ألف شخص يوم الثلاثاء، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز.

ويأتي هذا الرقم بعد ما يقرب من سبعة أشهر من إعلان الولايات المتحدة عن أول حالة وفاة مؤكدة بفيروس كورونا في أواخر فبراير.

وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من الوفيات في العالم بسبب كورونا، إلا أن اختلاف المنهجيات عبر الدول تجعل المقارنات غير دقيقة.

وفي حين أن سكان الولايات المتحدة يمثلون أقل من 5% من سكان العالم، إلا أنها سجلت حوالي 20% من الوفيات المعروفة بسبب الفيروس.

كما تتصدر دول العالم بفارق كبير في عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا، بأكثر من 8ر6 مليون، وتليها الهند والبرازيل.

وحسب جونز هوبكنز، بلغ إجمالي عدد الوفيات في العالم 967 ألفا يوم الثلاثاء، والإصابات أكثر من 31 مليون شخص.



