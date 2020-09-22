السعودية: السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجياً

الرياض (واس)

أعلنت المملكة العربية السعودية، أمس، السماح بأداء العمرة والدخول للمسجد الحرام وزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي، بشكل تدريجي، على أن تبدأ بالسماح للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة بداية من الرابع من الشهر المقبل.

وأكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، أنه استجابة لتطلع كثير من المسلمين لأداء مناسك العمرة والزيارة، وانطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على صحة قاصدي الحرمين الشريفين وسلامتهم، فقد صدرت الموافقة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيا.

وأوضح المصدر أن المرحلة الأولى تشمل السماح بأداء العمرة للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بداية من الرابع من أكتوبر المقبل، وذلك بنسبة 30 في المئة، أو ما يعادل 6 آلاف معتمر يومياً، من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام.

وذكر أن المرحلة الثانية تشمل السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بداية من 18 أكتوبر، بنسبة 75 في المئة، بواقع 15 ألف معتمر يومياً و40 ألف مصلٍ يومياً.

وكشف أنه خلال المرحلة الثالثة، سيتم السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة وخارجها بداية من الأول من نوفمبر المقبل، حتى الإعلان الرسمي عن انتهاء جائحة كورونا، أو تلاشي الخطر، وذلك بنسبة 100 في المئة، بواقع 20 ألف معتمر و60 ألف مصلٍ يومياً.

وأوضح أن قدوم المعتمرين والزوار من خارج المملكة سيكون بشكلٍ تدريجي، ومن الدول التي تقرر وزارة الصحة عدم وجود مخاطر صحية فيها تتعلق بجائحة كورونا.

ونوّه إلى أن السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، وفق المرحلة الرابعة، سيكون بنسبة 100 في المئة من الطاقة الاستيعابية الطبيعية، عندما تقرر الجهة المختصة زوال مخاطر الجائحة. وأشار إلى أن تنظيم دخول المعتمرين والمصلين والزوار عبر تطبيق «اعتمرنا»، الذي ستطلقه وزارة الحج والعمرة، بهدف إنفاذ الضوابط الصحية.

وأهاب المصدر بالمعتمرين والمصلين والزوار ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية، وتطبيق التعليمات والاشتراطات الصحية، من ارتداء الكمامة والحفاظ على مسافة التباعد الآمن، وعدم التلامس.

وأكد حرص المملكة على تمكين ضيوف الرحمن من داخل المملكة وخارجها، من إقامة الشعيرة بشكل آمن صحياً.

وأوضح أن المراحل المعلن عنها في هذا البيان ستخضع للتقييم بشكل مستمر، وبحسب مستجدات الجائحة.