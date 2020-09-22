ترامب: سنقضي على الجائحة

واشنطن (وكالات)

وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتوزيع لقاح لفيروس كورونا، مضيفاً: «سنهزم هذا الفيروس وسنقضي على الجائحة»، وسندخل عصراً جديداً من الرخاء والتعاون والسلام.

وسجل ترامب كلمته، أمس الأول، في البيت الأبيض.

وأوضح ترامب، وهو منتقد دائم للأمم المتحدة، أنه إذا أُريد للمنظمة الدولية أن تكون فعالة فعليها التركيز على «مشاكل العالم الحقيقية» مثل «الإرهاب واضطهاد النساء والعمالة القسرية وتهريب المخدرات والاتجار بالبشر والجنس والاضطهاد الديني والتطهير العرقي للأقليات الدينية». ولم يحضر ترامب، الذي تستضيف بلاده القمة، شخصياً إلى الجمعية العامة، لإلقاء كلمة أمام دبلوماسيين من الصف الثاني.

وتجتذب القمة في السنوات العادية قرابة 10 آلاف شخص من أنحاء العالم، وهو أمر لا يمكن التفكير به في وقت فرضت الدول قيوداً صارمة على الدخول إلى أراضيها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي أودى بحياة قرابة 950 ألف شخص.