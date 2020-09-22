ميركل: أزمات العالم تستلزم تفاهماً يتجاوز الحدود

نيويورك (د ب أ)

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن أزمة وباء كورونا تعتبر نموذجاً يؤكد أن «أية أزمات عالمية تستلزم تفاهماً وتعاوناً يتجاوز حدود الدول، وعلى كل المستويات».

وجاءت هذه التصريحات في رسالة مسجلة عبر الفيديو شاركت بها المستشارة في الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين على تأسيس الأمم المتحدة، مضيفة: «حتى في القضايا الأمنية الأصعب التي تظهر في ليبيا مثلاً، أو في المأساة في سوريا، يجب، على الرغم من كل الانتكاسات، فعل كل شيء لإيجاد استجابات مشتركة ودائمة».

وتابعت ميركل: «كثيراً ما تضطر الأمم المتحدة للتخلف عن المُثل الخاصة بها، لأنه كثيراً ما يعيق مصالح فرادى الأعضاء أن يسير تفعيل النظام كما ينبغي، ولكن من يعتقد أنه سيتدبر أموره بمفرده، يكون مخطئاً، رفاهيتنا مقسمة، ومعاناتنا أيضاً.. إننا عالم واحد».

ودعت المستشارة الألمانية إلى وحدة صفوف الأمم المتحدة، والتحلي بالاستعداد للقيام بإصلاحات، وقالت ميركل في رسالتها: «الأمم المتحدة لا يمكنها أن تكون جيدة إلا بالقدر الذي يتفق به أعضاؤها».

وتابعت: «كثيراً ما يتم عرقلة مجلس الأمن عندما يتعلق الأمر بقرارات واضحة، فنحن بحاجة لإصلاحات»، مؤكدة أنه يتعين على المنظمة أن تطور نفسها كي يتسنى لها التغلب على التحديات العالمية للقرن الحادي والعشرين.