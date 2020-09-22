ماكرون: لابد من «بناء تحالفات جديدة»

نيويورك (أ ف ب)

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، أمام الأمم المتحدة، المجتمع الدولي إلى «بناء تحالفات جديدة»، وقال ماكرون، في خطابه أمام الجمعية العامة للمنظمة الدولية: «لسنا محكومين جماعياً، بأن نكون، في شكل ما، مجرد شهود على عجز جماعي».

وأضاف ماكرون «إن العالم في وضعه الراهن لا يمكن اختزاله بالخصومة بين الصين والولايات المتحدة، مهما كان الثقل العالمي لهاتين القوتين الكبيرتين، مهما كان أيضاً التاريخ الذي يربطنا، وخصوصاً بالولايات المتحدة الأميركية».

وتابع: «لدينا هوامش مناورة علينا أن نستخدمها، وأن نعرف كيفية تحديد أولوياتنا في هذه البيئة، وأن نطرح خياراتنا بوضوح ونبني تحالفات جديدة».

ودعا ماكرون أوروبا خصوصاً إلى «تحمل مسؤوليتها كاملة» و«عدم السقوط».

وذكر أن «الاتحاد الأوروبي، الذي توقع كثيرون في شكل ما انقسامه وعجزه، قام وسط الأزمة بخطوة وحدة وسيادة وتضامن تاريخية، من أجل اختيار المستقبل.