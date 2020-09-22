شي جين بينج يدعو لـ «مفهوم الأسرة الكبيرة»

نيويورك (رويترز)

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، بأن بكين «ليس لديها نية لخوض حرب باردة أو ساخنة مع أي دولة»، مشدداً على أنه ليس لبلاده أي نية «هيمنة أو توسع أو توسيع مجال النفوذ».

وقال شي في بيان مصور سجله مسبقاً ليلقيه أمام الاجتماع السنوي لزعماء العالم، «سنواصل تضييق الخلافات وحل النزاعات مع الآخرين من خلال الحوار والمفاوضات، ولن نسعى إلى تطوير أنفسنا فقط أو الانخراط في لعبة محصلتها صفر».

ودعا في كلمته المسجّلة، قادة العالم إلى تبني «مفهوم الأسرة الكبيرة، وتجنب الوقوع في فخّ صدام الحضارات».

وقال شي: «في مواجهة فيروس كورونا، يجب أن نعزز التضامن، وأن نتجاوز هذه الأزمة معاً، ويتعين علينا اتباع إرشادات العلم، وإفساح المجال كاملاً لمنظمة الصحة العالمية، كي تمارس دورها القيادي، وينبغي رفض أي محاولة لتسييس القضية».