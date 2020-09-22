فرنسا: إصابات كورونا ما تزال تسجل ارتفاعاً كبيراً

ما تزال الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد تسجل مستويات مقلقة في فرنسا مهددة بإعادة فرض قيود صارمة لمنع تفشي الوباء.

وسجلت فرنسا مرة أخرى أكثر من عشرة آلاف إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة للمرة السادسة في غضون 12 يوما.

وأعلنت وزارة الصحة أنها أحصت 10008 حالات جديدة، اليوم الثلاثاء، مقارنة مع 5298 أمس الاثنين و10569 يوم الأحد، ولكن أقل من 13498 حالة يوم السبت. ورفعت الحالات الجديدة العدد الإجمالي إلى 468069.

كما أفادت الوزارة بأن عدد الوفيات ارتفع إلى 31416، بعد تسجيل 78 حالة جديدة، مقارنة بمتوسط أسبوعي يبلغ 60 حالة في اليوم.

ويهدد هذا الارتفاع بإجبار السلطات الفرنسية على فرض إجراءات صارمة كتلك التي التي اتخذت في الربيع لاحتواء تفشي الجائحة. وأعلنت فرنسا إغلاقا شاملا لنحو شهرين بدءا من منتصف مارس الماضي حتى مايو. وهو ما سمح بتراجع كبير في عدد الإصابات والوفيات المسجلة.

إلا أن إعادة فتح الاقتصاد والمدارس والمصانع وزيادة عدد الفحوص وعدم التزام الفرنسيين بشكل دقيق بالتباعد الجسدي، كلها عوامل تضافرت لترفع عدد حالات الإصابة المسجلة يوميا.