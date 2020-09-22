خالد بن سلمان: نتطلع إلى سلام دائم باليمن عبر تنفيذ اتفاق الرياض

الرياض (وكالات)

أكد نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، أن المملكة تتطلع إلى الوصول لسلام دائم وشامل في اليمن عبر اتفاق الرياض.

وقال الأمير خالد بن سلمان على حسابه الرسمي بتويتر أمس: «في اليوم العالمي للسلام، نتطلع الى أن ينعم العالم بالسلام في أرجائه، ونسعى مع دعاة السلام وأشقائنا في اليمن للوصول الى سلام شامل ودائم من خلال تنفيذ اتفاق الرياض وتكامل الجهود مع المبعوث الأممي لإنجاح مقترحه الإعلان المشترك لإنهاء الأزمة، وعودة اليمن إلى محيطه الخليجي والعربي».

يشار إلى أن المبادرة السعودية تضمنت استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة والمجلس الانتقالي والذي بدأ سريانه منذ 22 يونيو هذا العام، وإعلان المجلس الانتقالي الجنوبي التخلي عن الإدارة الذاتية وتطبيق اتفاق الرياض، وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن.