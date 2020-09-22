العراق: انطلاق عملية للبحث عن ناشط مختطف في ذي قار

بغداد (الاتحاد، وكالات)

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، أمس، انطلاق عملية البحث عن الناشط المختطف، سجاد العراقي، في محافظة ذي قار جنوبي البلاد. وذكر بيان للخلية: «انطلقت وحدات أفواج من جهاز مكافحة الإرهاب وفوج من شرطة ذي قار وفوج من لواء مغاوير قيادة عمليات سومر، بتنفيذ واجب مشترك للتفتيش والبحث عن المخطوف سجاد العراقي، وإلقاء القبض على الخاطفين». وأضاف، أن «الواجب يشمل مناطق أم الغزلان وناحية الدواية الشديد والعبيد والعكيكة الهصاصرة وسيد دخيل». وأشار إلى أن «العملية ستكون بإسناد طيران الجيش، وبالتزامن مع خروج اللواء الرابع بالرد السريع على الحدود الفاصلة مع محافظة ميسان».

إلى ذلك، اعتقلت شرطة محافظة نينوى أحد عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، كان يحتفظ بكتب تاريخية مسيحية مسروقة من كنائس مدينة الموصل، بحسب قائد شرطة المدينة.

وقال قائد الشرطة، ليث الحمداني، في بيان، أمس، إن «معلومات استخبارية قادت إلى اعتقال أحد عناصر تنظيم داعش، وضبط بحوزته 32 كتاباً أثرياً كان يخفيها في قطع من البناء داخل مطبخ داره في منطقة باب الجديد في الموصل».

وتظهر الصور، التي نشرتها قيادة الشرطة، بناء إسمنتياً مكعب الشكل، ظهر في داخله بعد تهديمه صندوق حديدي يحتوي كتباً وأوراقاً. وبحسب البيان، فإن هذه الكتب سرقت من الكنائس خلال فترة سيطرة «داعش» على مدينة الموصل.

وفي سياق آخر، أفادت السلطات الأمنية أمس، بسقوط ثلاث قذائف هاون داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد. وقالت خلية الإعلام الأمني إن 3 قذائف هاون سقطت على المنطقة الخضراء دون أن يبلغ عن وقوع خسائر. وبين الحين والآخر تتعرض المنطقة الخضراء التي تضم مقرات لمؤسسات حكومية وبعثات دبلوماسية عربية وأجنبية ومساكن مسؤولين، لهجمات صاروخية توجه أصابع الاتهام فيها لميليشيات موالية لإيران.

وفي سياق آخر، أغلق عشرات المتظاهرين العراقيين أمس، البوابة الرئيسة لشركة نفط ذي قار، وأجبروا العاملين على عدم الدوام. وقال شهود إن العشرات من المتظاهرين الناقمين أغلقوا البوابة الرئيسة لشركة نفط ذي قار في مدينة الناصرية ومصفاة الناصرية لتكرير النفط الخام للمطالبة بالحصول على وظائف وحل مشكلة البطالة، وقد أحرقوا عدداً من إطارات السيارات أمام البوابة.

الرئاسات الثلاث تدعو البرلمان للإسراع بإقرار قانون الانتخابات

أكدت الرئاسات الثلاث في العراق ضرورة إسراع البرلمان بالتصويت على قانون الانتخابات الجديد بصيغته النهائية بأقرب وقت.

وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء إن اجتماعاً عقد للرئاسات الثلاث ومجلس القضاء الأعلى ومعظم قادة الكتل السياسية مساء أمس الأول، جرى فيه نقاش صريح وشامل حول آخر التطورات الأمنية والسياسية على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية، وكذلك الموازنة الاتحادية، مشيراً إلى أن الاجتماع ركز على أهمية إجراء الانتخابات النيابية المبكّرة المقبلة وضمان أن تكون حرة ونزيهة تراعي المعايير الدولية‏‭‬.

وأكد المجتمعون ضرورة إسراع مجلس النواب بالتصويت على قانون الانتخابات الجديد بصيغته النهائية الكاملة في أقرب وقت، والانتهاء العاجل من إكمال نصاب عضوية المحكمة الاتحادية‏‭.