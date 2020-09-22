مصادر لـ«»: لقاء مرتقب بين حفتر وصالح في القاهرة لنزع فتيل الأزمة الليبية

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

وصل القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في زيارة رسمية إلى القاهرة، أمس، وذلك للقاء عدد من المسؤولين المصريين.

وقالت مصادر ليبية لـ«الاتحاد» إن الزيارة المفاجئة لحفتر وعقيلة صالح تأتي في إطار المشاورات المستمرة التي تقودها القاهرة بين الأطراف الليبية لنزع فتيل الأزمة وتعزيز فرص الحل السياسي. وأكدت المصادر أن الزيارة ستتطرق إلى عدد من الملفات السياسية والعسكرية في ليبيا خلال الفترة الأخيرة، موضحةً أن المشاورات ستجري حول سبل الحل السياسي في إطار حوار «ليبي – ليبي» يقود البلاد للخروج من الأزمة الحالية، بالإضافة لإيجاد حل للتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي.

وأوضحت المصادر أن لقاءً ثنائياً سيجمع حفتر مع رئيس مجلس النواب الليبي للتنسيق والتشاور حول التطورات العسكرية والسياسية في الأراضي الليبية، مشيرةً إلى أن الهدف من اللقاء التوافق على رؤية شاملة لنزع فتيل الأزمة في البلاد.

ورجحت المصادر أن يستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، قائد الجيش الليبي ورئيس البرلمان، موضحةً أن اللقاء سيكون بهدف إطلاع الرجلين للقيادة المصرية على آخر المستجدات في المشهد الليبي.

إلى ذلك، كشف مصدر في القيادة العامة للجيش الليبي عن جولة خارجية يقوم بها المشير خليفة حفتر إلى الدول الداعمة للجيش الوطني بينها مصر وفرنسا، موضحاً أن الزيارة تأتي في إطار مشاورات حفتر مع عدد من الدول المعنية بأمن واستقرار الدولة الليبية.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» إلى أن جولة حفتر الخارجية ستبدأ بلقاء عدد من المسؤولين المصريين والتشاور حول عدد من الملفات السياسية والعسكرية، موضحاً أن حفتر سيتوجه إلى العاصمة الفرنسية باريس خلال أيام للقاء عدد من المسؤولين للتشاور حول الأوضاع الميدانية والسياسية في ليبيا.

على جانب آخر، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة القوة القاهرة عن ميناء «الزويتينة» اعتباراً من يوم أمس، وتوجيه المشغل لشركة الزويتينة بمباشرة ترتيبات الإنتاج.

وأكدت الشركة في بيان لها أنها قامت خلال اليومين الماضيين بتقييم أمني لميناء الزويتينة وحقول شركة الزويتينة للنفط وكان إيجابياً، وخلص إلى أن هناك تحسناً كبيراً في الوضع الأمني يسمح للمؤسسة الوطنية للنفط باستئناف الإنتاج والصادرات للأسواق العالمية.