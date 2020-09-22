العاهل الأردني يحث على مواصلة العمل لتحقيق السلام

دعا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، الأمم المتحدة إلى مواصلة العمل من أجل تحقيق العدل والسلام.

وقال عبدالله الثاني، في كلمته أمام الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي انطلقت اليوم «ما دام الظلم وانعدام السلام مستمرين في أي مكانٍ في العالم، على الأمم المتحدة ألا تكلّ وأن تستمر في العمل، وعلينا نحن أيضاً أن نواصل العمل بهذا الاتجاه».

وأوضح العاهل الأردني أن السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مبني على حل الدولتين، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وأضاف أن «الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو الصراع الوحيد الذي بدأ منذ تأسيس الأمم المتحدة، وما زال يتفاقم إلى يومنا هذا».

وتابع أن «الطريق الوحيد نحو السلام العادل والدائم يجب أن يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة، والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش في أمن وسلام إلى جانب إسرائيل».

وأكد العاهل الأردني «لا يمكننا الوصول إلى حل لهذا الصراع، دون العمل للحفاظ على القدس الشريف كمدينة تجمعنا ورمز للسلام، لجميع البشرية».

وبخصوص أزمة فيروس كورونا، أشار الملك عبدالله الثاني، إلى أنها «وضعت مرآة أمام عالمنا، لترينا نقاط ضعف نظامنا العالمي. وهكذا، فإنها قد تمنحنا ما يمكن وصفه باللحظة التاريخية لإعادة النظر في دور الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، لتصبح أكثر تأثيرا في التعامل مع التحديات القديمة والجديدة، سواء أكانت أوبئة أو صراعاتٍ محتدمة».

وتنعقد الدولة افتراضياً دون حضور القادة إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. ويلقي القادة خطاباتهم عبر الفيديو. بينما يقتصر الحضور في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة على ممثل واحد عن كل دولة من بين موظفي ممثليتها لدى المنظمة الدولية في نيويورك.