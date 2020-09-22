ماكرون يدعو المجتمع الدولي إلى بناء تحالفات جديدة

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى «بناء تحالفات جديدة».

وأوضح، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التي افتتحت اليوم، «لسنا محكومين جماعياً (...) بأن نكون في شكل ما مجرد شهود على عجز جماعي».

جاءت كلمة ماكرون بعد بضع ساعات من هجوم شنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصين، ما يثير مخاوف من «حرب باردة جديدة» بين القوتين. ومن دون الإشارة إلى الولايات المتحدة، حذر الرئيس الصيني شي جين بينج من «فخ صدام الحضارات».

وأضاف ماكرون أن «العالم، في وضعه الراهن، لا يمكن اختزاله في الخصومة بين الصين والولايات المتحدة، مهما كان الثقل العالمي لهاتين القوتين الكبيرتين، مهما كان أيضا التاريخ الذي يربطنا، وخصوصاً بالولايات المتحدة الأميركية».

وتابع أنه في مواجهة بكين وواشنطن، «لدينا هوامش مناورة علينا أن نستخدمها وأن نعرف كيفية تحديد أولوياتنا في هذه البيئة، وأن نطرح خياراتنا بوضوح ونبني تحالفات جديدة».

ودعا ماكرون أوروبا خصوصا إلى تحمل مسؤوليتها كاملة و«عدم السقوط».

وقال إن «الاتحاد الأوروبي الذي توقع كثيرون في شكل ما انقسامه وعجزه، قام وسط الأزمة بخطوة وحدة وسيادة وتضامن تاريخية (من أجل) اختيار المستقبل»، مشيراً خصوصاً إلى الجهود لإنتاج لقاح مضاد لكوفيد-19 وتقليص ديون الدول الفقيرة ولا سيما الأفريقية.

وبخصوص إيران، أشار إلى أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا «لن تقبل بالانتهاكات التي ترتكبها إيران».