اعتقال 179 شخصاً في عملية دولية ضد شبكة الإنترنت المظلمة

أعلنت الولايات المتحدة وأوروبا، اليوم الثلاثاء، اعتقال 179 مشتبها بهم في إطار عملية منسقة تستهدف الأفراد على شبكة الإنترنت المظلمة.

وأفادت الشرطة الأوروبية «يوروبول» ووزارة العدل الأميركية بأن العملية الدولية أدت أيضا إلى ضبط أكثر من 6,5 مليون دولار نقدا وعملات افتراضية، بالإضافة إلى 500 كيلوجرام من المخدرات مثل الفنتانيل والهيروين والكوكايين وحبوب الهلوسة.

شهدت الولايات المتحدة اعتقال 121 مشتبها بهم، تليها ألمانيا التي اعتقل فيها 42 شخصا ثم ثمانية في هولندا وأربعة في بريطانيا وثلاثة في النمسا. ولا تزال العديد من التحقيقات جارية.

ووصفت وزارة العدل الأميركية العملية، المعروفة باسم «ديسرب تور»، بأنها انتصار كبير ضد سوق المخدرات غير الشرعية، والتي انتقلت بشكل متزايد إلى الإنترنت في السنوات الأخيرة.

وتعد الإنترنت المظلمة، جزءا من الإنترنت غير المرئي لمحركات البحث ولا يمكن الوصول إليه إلا من خلال متصفح مجهول. وتستخدم الشبكة المظلمة غالبا لبيع وشراء المخدرات وغيرها من السلع غير المشروعة.

وقالت وزارة العدل، في بيان، إن «عملية ديسرب تور هي أكبر عملية تقوم بها حكومة الولايات المتحدة حتى الآن ضد النشاط الإجرامي على الشبكة المظلمة، خاصة الاتجار بالمواد الأفيونية».