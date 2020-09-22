بوتين يقترح على الأمم المتحدة تنظيم مؤتمر حول لقاح كورونا

اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، تنظيم مؤتمر رفيع المستوى للتعاون بشأن إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد الذي يتفشى في العالم منذ ديسمبر الماضي.

وأبلغ بوتين الجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة دعم منظمة الصحة العالمية من أجل تنسيق الجهود العالمية للتصدي لجائحة كورونا.

وقال بوتين: «نقترح عقد مؤتمر رفيع المستوى عبر الإنترنت قريبا للدول المهتمة بالتعاون بشأن تصنيع لقاحات للفيروس».

وأضاف: «نتشارك بالفعل الخبرة ونواصل التعاون مع جميع الدول والمؤسسات الدولية من خلال أمور، منها توفير اللقاح الروسي الذي أثبت جدارته وسلامته وفاعليته للدول الأخرى».

كانت روسيا أول دولة تمنح الموافقة التنظيمية للقاح مضاد لفيروس كورونا.

وأكد الرئيس الروسي: «بشكل عام، سيكون تحرير التجارة العالمية من الحواجز والحظر والقيود والعقوبات غير المشروعة مفيدا للغاية في تنشيط النمو العالمي والحد من البطالة».

وانطلقت، اليوم الثلاثاء، أعمال الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنظم بشكل افتراضي، بسبب مرض كوفيد- 19 الناجم عن الإصابات بفيروس كورونا المستجد. واكتفت المنظمة بعرض خطابات زعماء قادة العالم المسجلة عبر الفيديو بدلا من حضورهم الفعلي إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك، كما كان يتم كل عام.