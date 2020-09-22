28 قتيلاً في معارك بين الجيش السوري وتنظيم داعش

قتل 28 عنصراً من الجيش السوري وتنظيم داعش الإرهابي خلال الساعات الـ24 الماضية في اشتباكات في شمال سوريا.

وقعت الاشتباكات في منطقة الرصافة في ريف الرقة الجنوبي (شمال) المحاذية للبادية السورية.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 15 عنصراً من التنظيم المتطرف جراء الاشتباكات والغارات، كما أودت المعارك بـ13 عنصراً من قوات الجيش السوري.

ورغم تجريده من مناطق سيطرته في شرق سوريا قبل أكثر من عام، توجد خلايا للتنظيم في البادية السورية على الحدود مع العراق.

وتجري، من حين لآخر، اشتباكات بين الجيش السوري وعناصر خلايا التنظيم المتطرف تستهدف أحياناً منشآت للنفط والغاز.

وفي يوليو الماضي، قتل أكثر من 50 عنصراً من الجيش السوري وتنظيم داعش الإرهابي في اشتباكات تخللتها غارات في ريف حمص الشرقي.

وتنفّذ خلايا التنظيم عمليات خطف ووضع عبوات واغتيالات وهجمات انتحارية تطال أهدافاً مدنية وعسكرية في آن واحد، وتستهدف أيضاً عناصر قوات سوريا الديمقراطية في شرق محافظة دير الزور.