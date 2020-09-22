«النقل الجوي الدولي» يرغب في توفير فحوص «كورونا» للمسافرين

اقترح اتحاد النقل الجوي الدولي، اليوم الثلاثاء، أنه يتم توفير فحوص كورونا سريعة لجميع المسافرين الدوليين قبل رحلاتهم.

وقال ألكسندر دي جونياك، رئيس اتحاد النقل الجوي الدولي، إن الركاب لن يحتاجوا إلى الحجر الصحي عند الوصول بعد ذلك. ويكمن الأمل في أن تغري هذه الخطوة المسافرين المحتملين لحجز التذاكر مجدداً.

ويبحث اتحاد النقل الجوي الدولي عن سبل لإنقاذ شركات الطيران التابعة لها، التي شهدت انخفاضاً كارثياً في الأعمال بسبب الجائحة، حيث بلغت أعداد الركاب حول العالم في يوليو 8 بالمائة فقط مما كانت عليه العام الماضي.

ويجري اتحاد النقل الجوي الدولي محادثات مع الحكومات ووكالة الطيران التابعة للأمم المتحدة (إيكاو) بشأن الفحوص المقترح إجراؤها قبل ركوب الطائرة.

ويعتمد اقتراح اتحاد النقل الجوي الدولي على افتراض أن ما يسمى باختبارات المستضدات السريعة التي يكلف الواحد منها أقل من 11 دولاراً ستكون متاحة في أكتوبر.



