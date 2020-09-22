الرئيس الصيني يدعو لعدم "تسييس" المعركة ضد كورونا

دعا الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الثلاثاء، دول العالم إلى عدم تسييس أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال شي، في كلمته المسجّلة عبر الفيديو أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن التضامن الدولي هو الوسيلة الوحيدة لتجاوز الأزمة.

ودعا الرئيس الصيني، قادة العالم إلى تبني "مفهوم الأسرة الكبيرة... وتجنب الوقوع في فخّ صدام الحضارات".

وأكد شي أن بلاده لا تسعى إلى الدخول في حرب باردة جديدة.

وقال "الصين هي أكبر دولة نامية في العالم، وهي دولة ملتزمة بالتنمية السلمية والمفتوحة والتعاونية والمشتركة.. ليس لدينا نية للقتال في حرب باردة أو ساخنة مع أي دولة"، مشدداً على واقع أن بكين مؤيدة لمنظمات دولية مثل منظمة التجارة العالمية.

وأضاف "نشددّ على الحوار من أجل تجاوز الخلافات وعلى التفاوض لحل النزاعات".

كما تحدث شي عن تأييد التعددية وحماية النظام العالمي بوجود الأمم المتحدة في جوهره. وقال إن "دفن المرء رأسه في الرمال مثل النعامة فى مواجهة العولمة الاقتصادية أو محاولة مقاومتها برمح دون كيشوت يتعارض مع اتجاه التاريخ".

وأضاف "العالم لن يعود أبداً إلى الانعزال ولا يمكن لأحد أن يقطع العلاقات بين الدول".

تأتي كلمة الرئيس الصيني بعد خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي انتقد فيه الصين.

كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد حذر، في خطاب ألقاه في وقت سابق اليوم في افتتاح أعمال الجمعية العامة للمنظمة الدولية، من حرب باردة بين بكين وواشنطن.