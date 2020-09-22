ولي عهد البحرين ورئيس وزراء إسرائيل يجريان مكالمة هاتفية

قالت وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا)، اليوم الثلاثاء، إن ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التعاون بين البلدين في مكالمة هاتفية.

وقالت الوكالة إن ولي العهد أكد لنتنياهو "أهمية تعزيز الأمن والسلم الدولي ومواصلة الجهود الداعمة للسلام والاستقرار والازدهار".

وهذه أول مكالمة معلنة بين الجانبين منذ توقيع البحرين إعلان تأييد السلام مع إسرائيل.

وبحسب الوكالة، فإن ولي العهد البحريني أكد أن "توقيع مملكة البحرين إعلان تأييد السلام مع دولة اسرائيل يعزز من ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة".

جرى خلال المكالمة "استعراض مجالات التعاون الثنائي في إطار إعلان تأييد السلام بين البلدين وعدد من المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية".

والبحرين، المملكة الخليجية الصغيرة، تشترك مع إسرائيل في عداء شديد تجاه إيران، وهي حليفة لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومقر الأسطول الخامس الأميركي.

كان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة أكد، أمس الاثنين، أن توقيع البحرين إعلان تأييد السلام مع إسرائيل ليس موجهاً ضد أي دولة أو قوى لكنه يهدف إلى تحقيق سلام شامل في الشرق الأوسط.

وأكد الملك حمد بن عيسى، في بيان لمجلس الوزراء نشرته وكالة أنباء البحرين الرسمية، دعم البحرين للفلسطينيين ولمبادرة السلام العربية التي طرحت في 2002 والتي عرضت على إسرائيل إقامة علاقات طبيعية مقابل اتفاق لإقامة دولة للفلسطينيين وانسحاب إسرائيل بشكل كامل من الأراضي التي احتلتها في حرب 1967.

ونقلت الوكالة عن الملك حمد قوله "إن التسامح والتعايش يشكلان أحد أهم سمات هويتنا البحرينية الأصيلة... خطواتنا نحو السلام والازدهار ليست موجهة ضد أي كيانٍ أو قوى، بل هي لصالح الجميع وتهدف إلى حسن الجوار والعمل من أجله".