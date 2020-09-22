وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز حاجز الـ 200 ألف

تجاوزت الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، اليوم الثلاثاء، في الولايات المتحدة حاجز الـ 200 ألف ضحية.

وقالت جامعة «جونز هوبكنز» المرموقة، التي تجمع بيانات عن الفيروس منذ ظهوره، إن الولايات المتحدة سجلت 200 ألف وخمس وفيات حتى صباح اليوم الثلاثاء.

بهذه الحصيلة، تظل الولايات المتحدة في المركز الأول عالميا من حيث الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19. الأمر الذي يجعل من فيروس كورونا هذا العام السبب الثالث للوفيات في الولايات المتحدة.

كما تأتي الولايات المتحدة في المركز الأول حول العالم من حيث عدد الإصابات مع 6,9 ملايين إصابة.

وخلال الأشهر الأولى للجائحة، اعتبر كثيرون أن حاجز 200 ألف وفاة هو الحد الأقصى لعدد الأرواح التي يُحتمل أن تُفقد في الولايات المتحدة جراء كورونا.

ووفقا لبيانات، فإن ستة من بين كل عشرة آلاف مقيم في الولايات المتحدة توفوا بسبب الفيروس وهو من أعلى المعدلات بين الدول المتقدمة.

تأتي هذه الحصيلة قبل ستة أسابيع من الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 نوفمبر 2020.

وباتت جائحة كورونا في صلب الحملة الانتخابية للسباق الرئاسي الذي يتنافس فيه الرئيس الحالي الجمهوري دونالد ترامب الساعي لفترة رئاسية ثانية والمرشح الديمقراطي جو بايدن.