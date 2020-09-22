ترامب يعلن السبت مرشحه لخلافة القاضية الراحلة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه سيكشف السبت هوية مرشحه لخلافة القاضية الراحلة روث بادر غينسبورغ في المحكمة العليا.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر "سأعلن مرشحي للمحكمة العليا السبت، من البيت الأبيض".

وكان ترامب قد أشار مساء الاثنين إلى أن لديه قائمة مختصرة من خمسة أسماء لخلافة القاضية التقدمية التي توفيت الجمعة عن عمر يناهز الـ87 عاماً، بعد اصابتها بالسرطان.

وأكد أن قاضيتين هما ايمي كوني باريت (48 عاماً) وباربرا لاغوا (52 عاماً)، من أبرز الأسماء المرشحة على قائمته، مشيراً إلى أن لاغوا أميركية من أصول إسبانية وهي من ولاية فلوريدا.

وقال إن لاغوا "ممتازة، إنها من منطقة البلدان الأميركية الناطقة بالإسبانية، إنها امرأة رائعة" مضيفاً "نحب فلوريدا"، التي تعتبر أساسية في الانتخابات.

وبموجب الدستور، يختار الرئيس مرشحه ويطرحه على مجلس الشيوخ للمصادقة عليه.

وعارض الديموقراطيون تعيين قاض جديد في المحكمة العليا قبل الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر، التي يتنافس فيها ترامب ضد الديموقراطي جو بايدن، وفي حال فاز النائب السابق للرئيس أوباما، يتعين انتظار تسلمه لمهامه.

وسبق أن أعلن زعيم الغالبية الجمهورية ميتش ماكونيل مساء الجمعة أنه سيدعو إلى تصويت لتعيين خلف للقاضية روث بادر غينسبورغ.



