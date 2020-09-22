ترامب يشيد بـ«اتفاقيات السلام» مع إسرائيل

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بمعاهدات السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل في خطابه عبر الفيديو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأعلن ترامب أن "اتفاقيات السلام الرائدة هذه هي بمثابة الفجر لشرق أوسط جديد".

وأضاف: "لم أكن متفائلاً أكثر من أي وقت مضى بمستقبل المنطقة. لا دماء على الرمال، نأمل أن تكون تلك الأيام قد ولت".



