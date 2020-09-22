الاتحاد الأوروبي يواصل توفير احتياطي مشترك من الكمامات

يواصل الاتحاد الأوروبي، العمل على توفير احتياطي مشترك من الكمامات الطبية، نظراً لتزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا في أوروبا.

وقال يانيتس لينارتشيتش، المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات، اليوم الثلاثاء: إن الدنمارك واليونان والمجر والسويد، أعلنت استعدادها لإنشاء مستودعات نيابة عن جميع الدول الأعضاء، لتلحق بذلك بكل من ألمانيا ورومانيا.

كان إنشاء الاحتياطي المشترك قد بدأ في الربيع الماضي، عندما عانت الكثير من دول الاتحاد الأوروبي نقصاً في تجهيزات الحماية للأطباء وأطقم الرعاية.

وأوضح لينارتشيتش، أن الاتحاد الأوروبي وزع من هذا الاحتياطي المشترك 520 ألف كمامة «إف إف بي2) و(إف إف بي3» على دول الأعضاء، إيطاليا وإسبانيا وكرواتيا وليتوانيا، بالإضافة إلى دول الجوار مقدونيا الشمالية ومونتيجرو وصربيا.

تجدر الإشارة، إلى أن تمويل هذا الاحتياطي المشترك من الكمامات، يتم عن طريق ميزانية التكتل، وهناك دول منفردة في الاتحاد الأوروبي، تقوم بشراء المواد وتخزينها، وفي حال الضرورة، يتم توزيعها.



