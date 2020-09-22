هولندا تسجل رقماً قياسياً جديداً في إصابات «كورونا»

قالت السلطات الصحية الهولندية، اليوم الثلاثاء: إنها سجلت رقماً قياسياً جديداً لحالات الإصابة بفيروس كورونا خلال أسبوع حتى اليوم 22 سبتمبر، بلغ 13471 حالة، بزيادة تتجاوز 60 في المائة على الرقم المسجل في الأسبوع السابق.

وفي الأسبوع المنتهي يوم 15 سبتمبر، سجل المعهد الوطني للصحة 8265 حالة جديدة. وسجل المعهد 33 حالة وفاة بالمرض في الأيام السبعة الماضية، ارتفاعاً من 19 حالة في الأسبوع السابق.