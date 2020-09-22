السعودية تسجل 552 إصابة جديدة بـ«كورونا» و30 وفاة

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الثلاثاء، تسجيل 30 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة، جراء الإصابة بالفيروس إلى 4542 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل 552 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 330 ألفاً و798حالة.

ولفتت إلى تسجيل 1185 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 312 ألفاً و684 شخصاً.