السيسي يؤكد عزم مصر تقديم الدعم لجنوب السودان

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، عزم بلاده تقديم الدعم لجنوب السودان.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي، اليوم الثلاثاء، الفريق أول توت جلواك، مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الأمنية، بحسب موقع "بوابة الأهرام" المصري.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن جلواك نقل للرئيس المصري رسالة من رئيس جمهورية جنوب السودان سيلفا كير، متضمنةً الدعوة للمشاركة في مراسم التوقيع النهائي على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية الانتقالية والحركات المسلحة السودانية، والتي ستعقد في مدينة جوبا مطلع شهر أكتوبر المقبل.

وشدد السيسي خلال اللقاء على أن «ترسيخ الأمن والاستقرار هو الركيزة الضامنة لتحقيق البناء والتنمية في جنوب السودان».

ومن جانبه، أعرب جلواك عن تقدير بلاده الكبير لمصر، مثمناً التطور المتواصل في مسار العلاقات الثنائية.

كما استعرض مبعوث رئيس جمهورية جنوب السودان أحدث تطورات الأوضاع السياسية في بلاده، مشيداً في هذا الصدد بدور مصر والجهود التي تبذلها دعماً لاستقرار المنطقة، وجنوب السودان، والتي تأتى في إطار دورها المحوري على المستوى الإقليمي «وكذلك ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط تاريخية».

وأضاف المتحدث أن اللقاء شهد كذلك تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها مياه النيل، وآخر تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي.



