"منظمة الصحة": العالم يسجل عدداً أسبوعياً قياسياً لإصابات كورونا وانخفاضاً في الوفيات

كشفت احصاءات صادرة عن منظمة الصحة العالمية، أن تفشي وباء كوفيد-19 يتسارع في العالم حيث تم تسجيل عدد قياسي من الإصابات المعلنة خلال سبعة أيام الأسبوع الماضي بلغ نحو مليونين، وإن تراجع عدد الوفيات.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في بيانات محدثة نشرتها في وقت متأخر الاثنين أنه تم تسجيل مليون و998 ألفاً و897 إصابة جديدة بكورونا المستجد حول العالم في الأسبوع الذي انتهى في 20 سبتمبر، وأفادت الهيئة الدولية أن ذلك يمثل ارتفاعاً نسبته 6% عن الأسبوع السابق و"أعلى عدد من الإصابات المسجلة خلال أسبوع واحد منذ ظهور الوباء".