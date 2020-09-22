سجلت إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، أكبر زيادة يومية في عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في البلاد حيث أظهرت بيانات فريق العمل المعني بمكافحة مرض كوفيد-19 تسجيل 160 حالة وفاة.
وسجلت إندونيسيا إجمالاً 9837 حالة وفاة وهو أعلى عدد في آسيا باستثناء الهند.
كما سجلت 4071 حالة إصابة جديدة ليصل الإجمالي إلى 252923 حالة.