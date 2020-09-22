إندونيسيا تسجل أكبر حصيلة وفيات يومية بكورونا

سجلت إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، أكبر زيادة يومية في عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في البلاد حيث أظهرت بيانات فريق العمل المعني بمكافحة مرض كوفيد-19 تسجيل 160 حالة وفاة.

وسجلت إندونيسيا إجمالاً 9837 حالة وفاة وهو أعلى عدد في آسيا باستثناء الهند.

كما سجلت 4071 حالة إصابة جديدة ليصل الإجمالي إلى 252923 حالة.