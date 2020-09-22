الهند تسجل أقل عدد إصابات يومية بكورونا في نحو شهر

أظهرت بيانات الصحة الاتحادية بالهند، اليوم الثلاثاء، تسجيل 75083 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهو أقل عدد إصابات يومي منذ نحو شهر.

وسجلت الهند 1053 حالة وفاة في الفترة نفسها.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في الهند 5.6 مليون حالة، لتأتي في المرتبة الثانية على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة.