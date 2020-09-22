الصين تسجل تراجعاً في الإصابات الجديدة بكورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة الصينية اليوم الثلاثاء إن الصين سجلت ست حالات إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 يوم 21 سبتمبر، مقارنة مع 12 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن كل حالات الإصابة شملت وافدين من الخارج.

كما سجلت اللجنة 15 حالة لم تظهر عليها أعراض، مقارنة مع 25 في اليوم السابق، رغم أن الصين لا تحتسب تلك الحالات ضمن حالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة في الصين 85297 بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.